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Італія запроваджує «суперзелений
пропуск». І скоротить...

Італія запроваджує «суперзелений пропуск». І скоротить...
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 16:45

Італія запроваджує «суперзелений пропуск». І скоротить...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Італії готує постанову про введення так званого "супер зеленого пропуску" для того, щоб стримати поширення COVID-19. Його зможуть отримати вакциновані і ті, хто перехворів.

Дивися повний текст Італія запроваджує «суперзелений пропуск». І скоротить дію сертифікатів до 9 місяців.
R2
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Ляшко, перенимай инициативу - "кто вакцинировался или переболел", а не просто укололся.
Omega
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Терминаторам тоже бумажка в "Дії" нужна. :)
Omega
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Ну,понеслось. Суперзеленый, элитзеленый, бизнесзеленый, платинумзеленый, экстразеленый....
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Иными словами, чтобы "посещать развлекательные и культурные мероприятия" двух прививок уже будет недостаточно, надо будет каждый раз ещё и сдавать тест (20-100 евро).
warlamp
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Какой то массовый психоз ,хотя с другой стороны для шопоголиков реальная возможность сэкономить свои заработанные))
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 10:29

  warlamp написав:Иными словами, чтобы "посещать развлекательные и культурные мероприятия" двух прививок уже будет недостаточно, надо будет каждый раз ещё и сдавать тест (20-100 евро).

??? -- чозабред??? Ровно наоборот:
“суперзелений пропуск” буде видаватися тим, хто вакцинувався чи перехворів.
тільки “суперзелений пропуск” дозволить відвідувати розважальні та культурні заходи
Невакцинованим буде заборонено відвідувати бари, ресторани, кінотеатри, театри, стадіони і спортивні зали, басейни і тренажерні зали, гірськолижні курорти, дискотеки та ігрові кімнати.
_hunter
 
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  warlamp написав:Иными словами, чтобы "посещать развлекательные и культурные мероприятия" двух прививок уже будет недостаточно, надо будет каждый раз ещё и сдавать тест (20-100 евро).


все так, уже до 9 месяцев, потом до 6 и до 3х
потом платно
cohan
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