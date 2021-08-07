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Італія запроваджує «суперзелений пропуск». І скоротить...
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Додано: Сер 24 лис, 2021 16:45
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Італії готує постанову про введення так званого "супер зеленого пропуску" для того, щоб стримати поширення COVID-19. Його зможуть отримати вакциновані і ті, хто перехворів.
Дивися повний текст Італія запроваджує «суперзелений пропуск». І скоротить дію сертифікатів до 9 місяців
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R2
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Додано: Сер 24 лис, 2021 16:45
Ляшко, перенимай инициативу - "кто вакцинировался или переболел", а не просто укололся.
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Omega
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Додано: Сер 24 лис, 2021 16:47
Терминаторам тоже бумажка в "Дії" нужна. :)
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Omega
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Додано: Сер 24 лис, 2021 18:42
Ну,понеслось. Суперзеленый, элитзеленый, бизнесзеленый, платинумзеленый, экстразеленый....
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finua
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Додано: Сер 24 лис, 2021 19:19
Иными словами, чтобы "посещать развлекательные и культурные мероприятия" двух прививок уже будет недостаточно, надо будет каждый раз ещё и сдавать тест (20-100 евро).
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warlamp
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Додано: Чет 25 лис, 2021 08:13
Какой то массовый психоз ,хотя с другой стороны для шопоголиков реальная возможность сэкономить свои заработанные))
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Додано: Чет 25 лис, 2021 10:29
warlamp написав:
Иными словами, чтобы "посещать развлекательные и культурные мероприятия" двух прививок уже будет недостаточно, надо будет каждый раз ещё и сдавать тест (20-100 евро).
??? -- чозабред??? Ровно наоборот:
“суперзелений пропуск” буде видаватися тим, хто вакцинувався чи перехворів.
тільки “суперзелений пропуск” дозволить відвідувати розважальні та культурні заходи
Невакцинованим буде заборонено відвідувати бари, ресторани, кінотеатри, театри, стадіони і спортивні зали, басейни і тренажерні зали, гірськолижні курорти, дискотеки та ігрові кімнати.
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_hunter
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Додано: Чет 25 лис, 2021 10:43
warlamp написав:
Иными словами, чтобы "посещать развлекательные и культурные мероприятия" двух прививок уже будет недостаточно, надо будет каждый раз ещё и сдавать тест (20-100 евро).
все так, уже до 9 месяцев, потом до 6 и до 3х
потом платно
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cohan
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Додано: Вів 30 лис, 2021 02:56
Как ни крути,это сегрегация.И это плохо.
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Scotch
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