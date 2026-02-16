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Київстар запустив нову лінійку
тарифних планів — ціни

Київстар запустив нову лінійку тарифних планів — ціни
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 08:30

Київстар запустив нову лінійку тарифних планів — ціни

Пропонуємо до обговорення:
Із 2 червня 2026 року компанія Київстар запровадила для корпоративних клієнтів нову лінійку річних тарифів.

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Київстар запустив нову лінійку тарифних планів — ціни
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