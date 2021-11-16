Finance.ua дізнався, яку допомогу планують надати безробітним.
Дивися повний текст Лазебна розповіла про відкриття свого бізнесу для безробітних: як отримати кошти (інфографіка).
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Додано: Чет 25 лис, 2021 17:46
Лазебна розповіла про відкриття свого бізнесу для...
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Дивися повний текст Лазебна розповіла про відкриття свого бізнесу для безробітних: як отримати кошти (інфографіка).
Додано: Чет 25 лис, 2021 17:46
Т.е. можно взять 100к на шару, 3 года не пойми чем заниматься, потом сказать что банкрот и ничего не возвращать?
Додано: Чет 25 лис, 2021 18:29
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