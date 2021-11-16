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Лазебна розповіла про
відкриття свого бізнесу для...

Лазебна розповіла про відкриття свого бізнесу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:46

Лазебна розповіла про відкриття свого бізнесу для...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався, яку допомогу планують надати безробітним.

Дивися повний текст Лазебна розповіла про відкриття свого бізнесу для безробітних: як отримати кошти (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:46

Т.е. можно взять 100к на шару, 3 года не пойми чем заниматься, потом сказать что банкрот и ничего не возвращать?
alex7k
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 18:29

  alex7k написав:Т.е. можно взять 100к на шару, 3 года не пойми чем заниматься, потом сказать что банкрот и ничего не возвращать?


теоретически зайдет студентам-прогерам
cohan
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