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Власники єврономерів кинулися
шукати «атовців», на яких...

Власники єврономерів кинулися шукати «атовців», на яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:01

Власники єврономерів кинулися шукати «атовців», на яких...

Пропонуємо до обговорення:
Стартували перші розмитнення євроблях на "атовців" - їм вже не загрожують штрафи і рейди митників з патрульною поліцією.

Дивися повний текст Власники єврономерів кинулися шукати «атовців», на яких можуть оформити свої авто.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:01

А как там в законе? Растаможил по ксиве убдшной и хоть в этот же день продавай? Помнится, когда-то давно были льготы по растаможке для инвалидов, но было и ограничение, что продать можно только через 5 лет.
summacut
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