Finance.ua дізнався, які категорії товарів у топі серед запланованих покупок наприкінці листопада.
Дивися повний текст Як локдаун змінив тенденції Чорної п'ятниці (інфографіка).
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:36
Як локдаун змінив тенденції Чорної п'ятниці (інфографіка)
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Дивися повний текст Як локдаун змінив тенденції Чорної п'ятниці (інфографіка).
Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:36
Вещи покупают онлайн больше, потому-что в ТРЦ не уколотых не пускают.
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