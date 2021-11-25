Про це йдеться в матеріалах першого перегляду програми Stand By для України.
Дивися повний текст Через «Північний поток-2» Україні на рік загрожує втрата 40% доходів від транзиту газу — МВФ.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:06
Через «Північний поток-2» Україні на рік загрожує втрата...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через «Північний поток-2» Україні на рік загрожує втрата 40% доходів від транзиту газу — МВФ.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:06
Это на 1,3 млрд долл. в год придеться меньше воровать. И премии уменьшатся.
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