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Через «Північний поток-2» Україні
на рік загрожує втрата...

Через «Північний поток-2» Україні на рік загрожує втрата...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:06

Через «Північний поток-2» Україні на рік загрожує втрата...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в матеріалах першого перегляду програми Stand By для України.

Дивися повний текст Через «Північний поток-2» Україні на рік загрожує втрата 40% доходів від транзиту газу — МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:06

Это на 1,3 млрд долл. в год придеться меньше воровать. И премии уменьшатся.
zloy_ukr
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