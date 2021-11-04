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Збільшення штрафів за
перевищення швидкості не дало...

Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 19:59

Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало...

Пропонуємо до обговорення:
В поточному році кількість випадків перевищення швидкості водіями збільшилася на 17%.

Дивися повний текст Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало очікуваного ефекту.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 19:59

Какой толк от штрафов, если каждая собака знает где висит камера. Вводите скрытое патрулирование, измеряйте скорость в потоке и будет вам счастье.
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 20:11

Назовите хоть одно нововведение по безопасности движения,которое дало положительный результат.Таковых за последние 8 лет просто НЕТ,справедливости ради нужно сказать,что их не было и до того.Главная причина в том,что этим вопросом "занимаются" чиновники,не имеющие в этом НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ.Назначение на должности осуществляется сугубо по политико-родственным критериям.Поэтому имеем катастрофу.
sena_2008atp
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