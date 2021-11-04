В поточному році кількість випадків перевищення швидкості водіями збільшилася на 17%.
Дивися повний текст Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало очікуваного ефекту.
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Додано: Нед 28 лис, 2021 19:59
Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало очікуваного ефекту.
Додано: Нед 28 лис, 2021 19:59
Какой толк от штрафов, если каждая собака знает где висит камера. Вводите скрытое патрулирование, измеряйте скорость в потоке и будет вам счастье.
Додано: Нед 28 лис, 2021 20:11
Назовите хоть одно нововведение по безопасности движения,которое дало положительный результат.Таковых за последние 8 лет просто НЕТ,справедливости ради нужно сказать,что их не было и до того.Главная причина в том,что этим вопросом "занимаются" чиновники,не имеющие в этом НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ.Назначение на должности осуществляется сугубо по политико-родственным критериям.Поэтому имеем катастрофу.
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