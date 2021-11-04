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Збільшення штрафів за
перевищення швидкості не дало...

Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 14:18

Re: Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало...

Возможно, государству необходимо перейти на аутсорсинг в нише автоматического фиксирования нарушений ПДД. Чтобы любая компания могла пройти в государственных органах поверку своего оборудования по фиксации нарушений, а далее эта компания могла принимать участие в тендере по фиксации нарушений ПДД на предложенных участках. Думаю, желающие найдутся. За процент от сумм штрафов, за месяц другой, вcя Украина будет обставлена системами автоматической фиксации нарушений ПДД. :mrgreen:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 15:17

Мало камер, бажано на кожному світофорі.
Ну і низькі штрафи, якщо водій їздить і кожен день їх збирає, то потрібно щоб кожен наступний був для нього дорожчий.
Ну і де "Джекпот"?
За швидкість 150+ км у містах повинні бути відповідні штрафи 10-20-50 тисяч.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 16:31

  Rainbow написав:Мало камер, бажано на кожному світофорі.
Ну і низькі штрафи, якщо водій їздить і кожен день їх збирає, то потрібно щоб кожен наступний був для нього дорожчий.
Ну і де "Джекпот"?
За швидкість 150+ км у містах повинні бути відповідні штрафи 10-20-50 тисяч.


Да, было бы правильно, чтобы в случае повторного в течение года однотипного нарушения штраф каждый раз удваивался. Это многим бы прочистило мозги (и карманы).
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:00

  alter написав:Да, было бы правильно, чтобы в случае повторного в течение года однотипного нарушения штраф каждый раз удваивался. Это многим бы прочистило мозги (и карманы).

Хорошая идея. Но сначала нужно законодательство поменять: всех пешеходов обязать паспорт носить. Или как в Китае -- сдать биометрию: чтобы сразу по фото штраф списывать :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 19:00

Re: Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало...

summacut написав:Какой толк от штрафов, если каждая собака знает где висит камера...
вопрос в другом - сколько из этих штрафов опоачено, а сколько отменено нашим "самым гуманным судом в мире"...
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 19:01

  Sovenok написав:
  summacut написав:Какой толк от штрафов, если каждая собака знает где висит камера.

В тому і суть камер.
Камери вішаються в аварійно-небезпечних місцях і кожна собака знає, що буде оштрафована.
Але для когось 500 гривень це великі гроші, а комусь - чашка кави.
Треба штрафи підвязувати до вартості автомобіля, до доходу (як в Європі) буде без толку


Наказание должно быть весомым. Бедным - штрафы, богатым - "экзекуция" на майдане.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 19:02

Re: Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало...

alo19711971 написав:Сделайте штраф 5000 и все будет ок
И судебную систему проапргейдить
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 19:07

Re: Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало...

Rainbow написав:Мало камер, бажано на кожному світофорі.
Ну і низькі штрафи, якщо водій їздить і кожен день їх збирає, то потрібно щоб кожен наступний був для нього дорожчий.
Ну і де "Джекпот"?
За швидкість 150+ км у містах....


https://lb.ua/society/2021/11/...trulni ... rucam.html

Патрульні, які працюють з приладами TruCam, притягнули до відповідальності водія BMW за перевищення швидкості.

Порушення зафіксували на Столичному шосе, повідомили у Патрульній поліції Києва.

Транспортний засіб рухався зі швидкістю 178 км/год при дозволеній швидкості руху на цій ділянці дороги 50 км/год.

“Інспектори склали на керманича BMW протокол за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП — штраф у розмірі 1700 гривень”, – йдеться у повідомленні
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 00:20

Не стоит увеличивать штрафы, а стоит ввести систему пунктов, как в Польше. Например за превышение скорости даётся 4 пункта, за дтп 6 и если ты насобирал в течение года 24 и более пунктов, то тебя лишают водительских прав. Пункты действительны один год.
dogar_brenkerk
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