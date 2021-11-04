|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лис, 2021 14:18
Re: Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало...
Возможно, государству необходимо перейти на аутсорсинг в нише автоматического фиксирования нарушений ПДД. Чтобы любая компания могла пройти в государственных органах поверку своего оборудования по фиксации нарушений, а далее эта компания могла принимать участие в тендере по фиксации нарушений ПДД на предложенных участках. Думаю, желающие найдутся. За процент от сумм штрафов, за месяц другой, вcя Украина будет обставлена системами автоматической фиксации нарушений ПДД.
Додано: Пон 29 лис, 2021 15:17
Мало камер, бажано на кожному світофорі.
Ну і низькі штрафи, якщо водій їздить і кожен день їх збирає, то потрібно щоб кожен наступний був для нього дорожчий.
Ну і де "Джекпот"?
За швидкість 150+ км у містах повинні бути відповідні штрафи 10-20-50 тисяч.
Додано: Пон 29 лис, 2021 16:31
Да, было бы правильно, чтобы в случае повторного в течение года однотипного нарушения штраф каждый раз удваивался. Это многим бы прочистило мозги (и карманы).
Додано: Пон 29 лис, 2021 17:00
Хорошая идея. Но сначала нужно законодательство поменять: всех пешеходов обязать паспорт носить. Или как в Китае -- сдать биометрию: чтобы сразу по фото штраф списывать
Додано: Пон 29 лис, 2021 19:00
Re: Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало...
вопрос в другом - сколько из этих штрафов опоачено, а сколько отменено нашим "самым гуманным судом в мире"...
Додано: Пон 29 лис, 2021 19:01
Наказание должно быть весомым. Бедным - штрафы, богатым - "экзекуция" на майдане.
Додано: Пон 29 лис, 2021 19:02
Re: Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало...
И судебную систему проапргейдить
Додано: Пон 29 лис, 2021 19:07
Re: Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало...
Патрульні, які працюють з приладами TruCam, притягнули до відповідальності водія BMW за перевищення швидкості.
Порушення зафіксували на Столичному шосе, повідомили у Патрульній поліції Києва.
Транспортний засіб рухався зі швидкістю 178 км/год при дозволеній швидкості руху на цій ділянці дороги 50 км/год.
“Інспектори склали на керманича BMW протокол за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП — штраф у розмірі 1700 гривень”, – йдеться у повідомленні
Додано: Вів 30 лис, 2021 00:20
Не стоит увеличивать штрафы, а стоит ввести систему пунктов, как в Польше. Например за превышение скорости даётся 4 пункта, за дтп 6 и если ты насобирал в течение года 24 и более пунктов, то тебя лишают водительских прав. Пункты действительны один год.
|