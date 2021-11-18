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monobank зменшує розмір кешбеку
та відсотків на залишок:...

monobank зменшує розмір кешбеку та відсотків на залишок:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 13:44

monobank зменшує розмір кешбеку та відсотків на залишок:...

Пропонуємо до обговорення:
1 грудня у monobank відбудуться зміни в умовах, правилах та тарифах.

Дивися повний текст monobank зменшує розмір кешбеку та відсотків на залишок: що зміниться.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 13:44

Є вихід, називається платіж по реквізитам на інший банк.
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