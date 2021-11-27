Сьогодні, 29 листопада, на порталі "Дія" з'являться нові послуги, пов'язані із соціальною сферою.
Дивися повний текст Відсьогодні на порталі «Дія» з'являться нові послуги.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лис, 2021 14:49
Відсьогодні на порталі «Дія» з'являться нові послуги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відсьогодні на порталі «Дія» з'являться нові послуги.
Додано: Пон 29 лис, 2021 14:49
Вопрос: как быть со штампом в бумажном паспорте? При желании: после смены регистрации в «Дія» куда обратится чтобы стукнули штампы? Как быть с военкоматом? Как быть с сменой регистрации детей, у которых нет паспорта? Где ответы министра?
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