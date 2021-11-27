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Відсьогодні на порталі «Дія»
з'являться нові послуги

Відсьогодні на порталі «Дія» з'являться нові послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 14:49

Відсьогодні на порталі «Дія» з'являться нові послуги

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 29 листопада, на порталі "Дія" з'являться нові послуги, пов'язані із соціальною сферою.

Дивися повний текст Відсьогодні на порталі «Дія» з'являться нові послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 14:49

Вопрос: как быть со штампом в бумажном паспорте? При желании: после смены регистрации в «Дія» куда обратится чтобы стукнули штампы? Как быть с военкоматом? Как быть с сменой регистрации детей, у которых нет паспорта? Где ответы министра?
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