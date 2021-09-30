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Представлено електричний
кросовер GAC Aion LX Plus

Представлено електричний кросовер GAC Aion LX Plus
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:52

Представлено електричний кросовер GAC Aion LX Plus

Пропонуємо до обговорення:
Компанія GAC Group представила свій новий електромобіль, який буде випущений під брендом Aion.

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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:52

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