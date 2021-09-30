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Представлено електричний кросовер GAC Aion LX Plus
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лис, 2021 09:52
Пропонуємо до обговорення:
Компанія GAC Group представила свій новий електромобіль, який буде випущений під брендом Aion.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 09:52
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