RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У «Дії» тепер можна отримати
довідку про трудовий стаж:...

У «Дії» тепер можна отримати довідку про трудовий стаж:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 07:32

У «Дії» тепер можна отримати довідку про трудовий стаж:...

Пропонуємо до обговорення:
З 29 листопада у "Дії" з'явилася нова послуга.

Дивися повний текст У «Дії» тепер можна отримати довідку про трудовий стаж: як це зробити (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96478
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 07:32

Щось не те. 01.12.2021 в послугах про пенсll нема роздlлу!
andreyshipunov59
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:19

Очередная брехня нет даже раздела такого пенсии
gonchariki304
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:37

Там і згадки нема про пенсію.Так,що поспішили з повідомленням про нову послугу
oleg_borsa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:41

Все есть зарегистрируйтесь на платформе зайдите в кабинет потом услуги выберите справки ОК-7 или Ок-5 нажмите готово и через 15минут будут у вас в личном кабинете У меня получилось
tuzichka66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На порталі Дія.Бізнес тепер можна дізнатися все про...
R2 » Вів 30 лис, 2021 09:33
0 54
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 09:33
R2
COVID-сертифікат у «Дії» можна завантажити у форматі PDF 1, 2
R2 » П'ят 26 лис, 2021 16:29
11 670
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 10:29
_hunter
Різниця між поняттями «страховий» та «трудовий» стаж
R2 » Нед 28 лис, 2021 07:59
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 лис, 2021 07:59
3x2x3x2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1322)
01.12.2021 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.