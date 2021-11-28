З 29 листопада у "Дії" з'явилася нова послуга.
Дивися повний текст У «Дії» тепер можна отримати довідку про трудовий стаж: як це зробити (відео).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 гру, 2021 07:32
У «Дії» тепер можна отримати довідку про трудовий стаж:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Дії» тепер можна отримати довідку про трудовий стаж: як це зробити (відео).
Додано: Сер 01 гру, 2021 13:37
Там і згадки нема про пенсію.Так,що поспішили з повідомленням про нову послугу
Додано: Сер 01 гру, 2021 15:41
Все есть зарегистрируйтесь на платформе зайдите в кабинет потом услуги выберите справки ОК-7 или Ок-5 нажмите готово и через 15минут будут у вас в личном кабинете У меня получилось
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