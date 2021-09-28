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Продажі Toyota по світу впали на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 гру, 2021 09:35
Пропонуємо до обговорення:
Японський автовиробник Toyota Motor в жовтні був змушений скоротити випуск легкових автомобілів більш ніж на 25% в порівнянні з тим же місяцем 2020 року. Причина спаду виробництва криється в нестачі мікрочіпів.
Дивися повний текст Продажі Toyota по світу впали на 20%
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Додано: Сер 01 гру, 2021 09:35
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