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Податок на покупку авто чи
квартири: Гетманцев анонсував...

Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:39

  Квесторе_поверніться написав:
  NetSerpent написав:Я тільки "за". З радістю заплачу будь які податки одразу після того, як депутат Дубінський пояснить, як на зарплату продавця мобільних телефонів і журналіста він зміг накупити стільки елітної нерухомості і автомобілів. Після того, як депутат Юзік пояснить, як всього за 2 роки депутатства він зміг побудувати двоповерховий особняк за мільйон баксів, хоча до того все життя прожив у звичайній квартирі на Позняках. Після того, як Арахамія пояснить,як же йому вдалося купити котедж в елітному районі під Києвом за ціною 1-к квартири. Після того, як антикорупціонер Лещенко... Список можна продовжувати довго.

НАЗК всіх владців має перевірити і винести вердикт про законність походження власності і коштів.


Так у них идёт стрельба по воробьям. А гипопотамов они не замечают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 02:43

Как там мама гетьманцова, клочка и т.д.? У них пенсии большие?
И я так пнимаю, они собираются принимать закон, прямо противоречащий уже действующему, о налоговой амнистии, в котором сами же прописали, что сбережения до 400 тыс. гривен и квартиры до 120 метров считаются таковыми, с которых уже оплачены все налоги?
hxbbgaf
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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