Вчителям підняли зарплату (інфографіка)

Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?
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Додано: Сер 01 гру, 2021 22:11
Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?
Додано: Чет 02 гру, 2021 00:00
А дохтора могут.
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:54
По определению... Судей банально меньше. Примерно раз в 20. Т.е. "из общака" "на всех судей" уходит примерно столько же, сколько "на всех учителей".
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:57
Так и учителя могут: частные колледжи/гимназии/репетиторство.
Но "дохторам" проще: к ним, обычно, приходят когда припекло -- и тогда уже не до торга "а давайте подешевле". У учителей "припекает" уже после универа -- но тогда, вроде как, к учителю идти поздно...
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:58
Так сокращают -- реформа Супрун, вот это все. Но "почему-то" в мед-ветках наоборот жалобы идут -- "нафига сократили"
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:35
Брехня. Дружина з вересня пішла працювати у школу. За місяць дали 3000 грн. зарплати +1000 грн. премії. Репетиторство кажете-вона зошити перевіряє з ранку до ночі. Батьки з дітьми нерви псують, телефон їй обривають. Заспокійливе приймає, деякі діти у шостому класі по складах читають. Тому погану оцінку не став-бо тато журналіст, у того припадки від поганих оцінок, у іншого особливості почерку-а там чорт ногу зламає і т.д. І навіщо така робота?
Додано: Чет 02 гру, 2021 11:57
Полмиллиона учителей на менее чем 35 млн. жителей - это, наверное, мировой рекорд. Пора сокращать эту обязательную долботню хотя бы до 8 лет, а дальше "по результатам". Хотя бы тестов на обучаемость.
Додано: Чет 02 гру, 2021 12:05
Так це все на носі - читати-писати скоро взагалі не треба буде - книжки - аудіо , щось дізнатися - Ютуб покаже , іконки для неграмотних скрізь , знову ж таки - голосові команди ...
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