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Вчителям підняли зарплату (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 гру, 2021 22:11
_hunter написав: Omega написав:
Выжить - может. Но не жить. Это ужас.
Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.
Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?
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akido
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Додано: Чет 02 гру, 2021 00:00
akido написав: _hunter написав: Omega написав:
Выжить - может. Но не жить. Это ужас.
Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.
Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?
А дохтора могут.
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Ratatui
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:54
akido написав:
Чому ?
_hunter написав: Omega написав:
Выжить - может. Но не жить. Это ужас.
Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.
Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?
По определению... Судей банально меньше. Примерно раз в 20. Т.е. "из общака" "на всех судей" уходит примерно столько же, сколько "на всех учителей".
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_hunter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:57
Ratatui написав: akido написав: _hunter написав:
Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.
Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?
А дохтора могут.
Так и учителя могут: частные колледжи/гимназии/репетиторство.
Но "дохторам" проще: к ним, обычно, приходят когда припекло -- и тогда уже не до торга "а давайте подешевле". У учителей "припекает" уже после универа -- но тогда, вроде как, к учителю идти поздно...
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_hunter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:58
hxbbgaf написав: Ratatui написав:
А дохтора могут.
А этих коррупционеров тоже надо сократить. С семейный врачей никакого толку, а больницы превратились в концлагеря. Такая медицина мало кого спасает, скорей наоборот.
Так сокращают
-- реформа Супрун, вот это все. Но "почему-то" в мед-ветках наоборот жалобы идут -- "нафига сократили"
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_hunter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:35
Брехня. Дружина з вересня пішла працювати у школу. За місяць дали 3000 грн. зарплати +1000 грн. премії. Репетиторство кажете-вона зошити перевіряє з ранку до ночі. Батьки з дітьми нерви псують, телефон їй обривають. Заспокійливе приймає, деякі діти у шостому класі по складах читають. Тому погану оцінку не став-бо тато журналіст, у того припадки від поганих оцінок, у іншого особливості почерку-а там чорт ногу зламає і т.д. І навіщо така робота?
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jpoll1234
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Додано: Чет 02 гру, 2021 12:05
hxbbgaf написав:
Полмиллиона учителей на менее чем 35 млн. жителей - это, наверное, мировой рекорд. Пора сокращать эту обязательную долботню хотя бы до 8 лет, а дальше "по результатам". Хотя бы тестов на обучаемость.
Так це все на носі - читати-писати скоро взагалі не треба буде - книжки - аудіо , щось дізнатися - Ютуб покаже , іконки для неграмотних скрізь , знову ж таки - голосові команди ...
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Додано: Чет 02 гру, 2021 12:48
_hunter написав: Omega написав:
Выжить - может. Но не жить. Это ужас.
Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.
За такую работу и 20 тыс. мало. Я бы лучше на склад пошел ящики таскать, чем пытаться современным детям какие-то знания передавать.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:09
Gastarbaiter написав: _hunter написав: Omega написав:
Выжить - может. Но не жить. Это ужас.
Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.
За такую работу и 20 тыс. мало. Я бы лучше на склад пошел ящики таскать, чем пытаться современным детям какие-то знания передавать.
Так они и не передают
-- пришел, книжку зачитал, домашку собрал -- все, урок закончен.
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_hunter
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