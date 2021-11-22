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Вчителям підняли
зарплату (інфографіка)

Вчителям підняли зарплату (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:11

  _hunter написав:
  Omega написав:Выжить - может. Но не жить. Это ужас.

Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.

Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 00:00

  akido написав:
  _hunter написав:
  Omega написав:Выжить - может. Но не жить. Это ужас.

Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.

Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?


А дохтора могут. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:54

  akido написав:
  _hunter написав:
  Omega написав:Выжить - может. Но не жить. Это ужас.

Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.

Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?

По определению... Судей банально меньше. Примерно раз в 20. Т.е. "из общака" "на всех судей" уходит примерно столько же, сколько "на всех учителей".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:57

  Ratatui написав:
  akido написав:
  _hunter написав:Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.

Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?


А дохтора могут. :mrgreen:

Так и учителя могут: частные колледжи/гимназии/репетиторство.
Но "дохторам" проще: к ним, обычно, приходят когда припекло -- и тогда уже не до торга "а давайте подешевле". У учителей "припекает" уже после универа -- но тогда, вроде как, к учителю идти поздно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:58

  hxbbgaf написав:
  Ratatui написав:А дохтора могут. :mrgreen:

А этих коррупционеров тоже надо сократить. С семейный врачей никакого толку, а больницы превратились в концлагеря. Такая медицина мало кого спасает, скорей наоборот.

Так сокращают :lol: -- реформа Супрун, вот это все. Но "почему-то" в мед-ветках наоборот жалобы идут -- "нафига сократили" :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:35

Брехня. Дружина з вересня пішла працювати у школу. За місяць дали 3000 грн. зарплати +1000 грн. премії. Репетиторство кажете-вона зошити перевіряє з ранку до ночі. Батьки з дітьми нерви псують, телефон їй обривають. Заспокійливе приймає, деякі діти у шостому класі по складах читають. Тому погану оцінку не став-бо тато журналіст, у того припадки від поганих оцінок, у іншого особливості почерку-а там чорт ногу зламає і т.д. І навіщо така робота?
jpoll1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:05

  hxbbgaf написав:Полмиллиона учителей на менее чем 35 млн. жителей - это, наверное, мировой рекорд. Пора сокращать эту обязательную долботню хотя бы до 8 лет, а дальше "по результатам". Хотя бы тестов на обучаемость.

Так це все на носі - читати-писати скоро взагалі не треба буде - книжки - аудіо , щось дізнатися - Ютуб покаже , іконки для неграмотних скрізь , знову ж таки - голосові команди ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:48

  _hunter написав:
  Omega написав:Выжить - может. Но не жить. Это ужас.

Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.

За такую работу и 20 тыс. мало. Я бы лучше на склад пошел ящики таскать, чем пытаться современным детям какие-то знания передавать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:09

  Gastarbaiter написав:
  _hunter написав:
  Omega написав:Выжить - может. Но не жить. Это ужас.

Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.

За такую работу и 20 тыс. мало. Я бы лучше на склад пошел ящики таскать, чем пытаться современным детям какие-то знания передавать.

Так они и не передают :) -- пришел, книжку зачитал, домашку собрал -- все, урок закончен.
_hunter
 
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