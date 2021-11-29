Про це йдеться у ухваленому законі.
Дивися повний текст Нові податки для власників паїв: скільки і за що доведеться платити.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 12:21
Нові податки для власників паїв: скільки і за що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові податки для власників паїв: скільки і за що доведеться платити.
Додано: Сер 01 гру, 2021 12:21
Таким косвенным образом бедолаг-селян-землевладельцев подталкивают продавать землю. Всё ясно.
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