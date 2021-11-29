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Нові податки для власників
паїв: скільки і за що...

Нові податки для власників паїв: скільки і за що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:21

Нові податки для власників паїв: скільки і за що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у ухваленому законі.

Дивися повний текст Нові податки для власників паїв: скільки і за що доведеться платити.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:21

Таким косвенным образом бедолаг-селян-землевладельцев подталкивают продавать землю. Всё ясно.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:23

я вже точно знаю хто не буде слідуючим президентом України
ggl_inter
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