Про це йдеться у ухваленому законі.
Дивися повний текст Нові податки для власників паїв: скільки і за що доведеться платити.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 12:21
Нові податки для власників паїв: скільки і за що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові податки для власників паїв: скільки і за що доведеться платити.
Додано: Сер 01 гру, 2021 12:21
Таким косвенным образом бедолаг-селян-землевладельцев подталкивают продавать землю. Всё ясно.
Додано: Чет 02 гру, 2021 02:39
Например, в Луганской области люди кое-где получают аренду около 8 тыс. гривен за 8-10 га земли, а налог будет 15? Но насколько я понимаю, этот налог платит фермер-арендатор, а не владелец пая?
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