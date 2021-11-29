Про це йдеться у ухваленому законі.
Дивися повний текст Нові податки для власників паїв: скільки і за що доведеться платити.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 12:21
Нові податки для власників паїв: скільки і за що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові податки для власників паїв: скільки і за що доведеться платити.
Додано: Сер 01 гру, 2021 12:21
Таким косвенным образом бедолаг-селян-землевладельцев подталкивают продавать землю. Всё ясно.
Додано: Чет 02 гру, 2021 02:39
Например, в Луганской области люди кое-где получают аренду около 8 тыс. гривен за 8-10 га земли, а налог будет 15? Но насколько я понимаю, этот налог платит фермер-арендатор, а не владелец пая?
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:49
Это откуда такое забавное понимание? -- в новости, вроде, ясно пишут:
Додано: Чет 02 гру, 2021 11:03
Re: Нові податки для власників паїв: скільки і за що...
понятно, что всё переложат в цену конечного товара, который оплатит потребитель
Додано: Чет 02 гру, 2021 11:53
Не знаю, раньше всегда, если сдаешь юр. лицу, оно было ответственно за уплату всех налогов.
Додано: Чет 02 гру, 2021 12:00
Re: Нові податки для власників паїв: скільки і за що...
Ну - якби це реально давно очікуване - так само як касові апарати для всіх . Зараз земельний податок взагалі практично ніякий . Так що ... Інша справа - як там будуть великі власники платити - маю підозру , що для них буде щось інакше ...
Додано: Чет 02 гру, 2021 12:10
Пару пояснительных примеров можно? -- что такое раньше юр. лицам сдавали, что они за это "что-то" еще и налоги платили???
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