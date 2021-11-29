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Нові податки для власників
паїв: скільки і за що...

Нові податки для власників паїв: скільки і за що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:21

Нові податки для власників паїв: скільки і за що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у ухваленому законі.

Дивися повний текст Нові податки для власників паїв: скільки і за що доведеться платити.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:21

Таким косвенным образом бедолаг-селян-землевладельцев подталкивают продавать землю. Всё ясно.
Omega
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я вже точно знаю хто не буде слідуючим президентом України
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 02:39

Например, в Луганской области люди кое-где получают аренду около 8 тыс. гривен за 8-10 га земли, а налог будет 15? Но насколько я понимаю, этот налог платит фермер-арендатор, а не владелец пая?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:49

  hxbbgaf написав:Но насколько я понимаю, этот налог платит фермер-арендатор, а не владелец пая?

Это откуда такое забавное понимание? -- в новости, вроде, ясно пишут:
Власники сільськогосподарських земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів, платитимуть не менше від мінімальної суми податку, а це приблизно 1,5 тисячі гривень з 1 гектара.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:03

Re: Нові податки для власників паїв: скільки і за що...

понятно, что всё переложат в цену конечного товара, который оплатит потребитель
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:53

  _hunter написав:
  hxbbgaf написав:Но насколько я понимаю, этот налог платит фермер-арендатор, а не владелец пая?

Это откуда такое забавное понимание? -- в новости, вроде, ясно пишут:
Власники сільськогосподарських земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів, платитимуть не менше від мінімальної суми податку, а це приблизно 1,5 тисячі гривень з 1 гектара.

Не знаю, раньше всегда, если сдаешь юр. лицу, оно было ответственно за уплату всех налогов.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:00

Re: Нові податки для власників паїв: скільки і за що...

Ну - якби це реально давно очікуване - так само як касові апарати для всіх . Зараз земельний податок взагалі практично ніякий . Так що ... Інша справа - як там будуть великі власники платити - маю підозру , що для них буде щось інакше ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:10

  hxbbgaf написав:
  _hunter написав:
  hxbbgaf написав:Но насколько я понимаю, этот налог платит фермер-арендатор, а не владелец пая?

Это откуда такое забавное понимание? -- в новости, вроде, ясно пишут:
Власники сільськогосподарських земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів, платитимуть не менше від мінімальної суми податку, а це приблизно 1,5 тисячі гривень з 1 гектара.

Не знаю, раньше всегда, если сдаешь юр. лицу, оно было ответственно за уплату всех налогов.

Пару пояснительных примеров можно? -- что такое раньше юр. лицам сдавали, что они за это "что-то" еще и налоги платили???
_hunter
 
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