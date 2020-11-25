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З 1 січня мінімальна зарплата
лікарів становитиме 20...

З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 08:49

З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2022 року мінімальна зарплата лікарів складе 20 тис. грн, а середня зарплата лікаря складе 24 тис. грн.

Дивися повний текст З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20 тисяч гривень..
R2
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Шут гороховый
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:14

Re: З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...

столько уже наобещано, что мне становится страшно :|
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:08

Брехун.
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:13

"У 2021 році медики зароблятимуть 22-25 тисяч гривень на місяць – Степанов".
(Пост от 25.11.2020)
https://www.slovoidilo.ua/2020/11/25/no ... z-stepanov

Это что, ковид пошел на спад, теперь и з/п можно срезать ? До 20 тыс. ? :D
Nickoss1
 
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