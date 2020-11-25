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З 1 січня мінімальна зарплата
лікарів становитиме 20...

З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 08:49

З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2022 року мінімальна зарплата лікарів складе 20 тис. грн, а середня зарплата лікаря складе 24 тис. грн.

Дивися повний текст З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20 тисяч гривень..
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 08:49

Шут гороховый
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:14

Re: З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...

столько уже наобещано, что мне становится страшно :|
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:08

Брехун.
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:13

"У 2021 році медики зароблятимуть 22-25 тисяч гривень на місяць – Степанов".
(Пост от 25.11.2020)
https://www.slovoidilo.ua/2020/11/25/no ... z-stepanov

Это что, ковид пошел на спад, теперь и з/п можно срезать ? До 20 тыс. ? :D
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:55

  Nickoss1 написав:"У 2021 році медики зароблятимуть 22-25 тисяч гривень на місяць – Степанов".
(Пост от 25.11.2020)
https://www.slovoidilo.ua/2020/11/25/no ... z-stepanov

Это что, ковид пошел на спад, теперь и з/п можно срезать ? До 20 тыс. ? :D


напротив, поставят план по проколотым, и будут премиями давать
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:11

  cohan написав:
  Nickoss1 написав:"У 2021 році медики зароблятимуть 22-25 тисяч гривень на місяць – Степанов".
(Пост от 25.11.2020)
https://www.slovoidilo.ua/2020/11/25/no ... z-stepanov

Это что, ковид пошел на спад, теперь и з/п можно срезать ? До 20 тыс. ? :D


напротив, поставят план по проколотым, и будут премиями давать


А если вакцинироваться не хотят, значит не выполнил план, и шиш тебе, а не премия, не заслужил, работай за минималку, как и раньше.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:29

А чого так мало? Вчителі вже отримують по $4000. Чому лікарям лише 20К?
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:32

Re: З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...

Та да, в госбольницах уже анонсировали массовые сокращения в связи с такой щедростью. Денег добавят чуть, а ЗП надо поднять вдвое.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:33

Ну 24 середня і 20 мінімальна - це брєд.
Виходить якась "уравніловка".
Зарплати крутих спеціалістів і умовно "початкових лікарів" не можуть відрізнятись в 1,5 рази.
andrijk777
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