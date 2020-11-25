З 1 січня 2022 року мінімальна зарплата лікарів складе 20 тис. грн, а середня зарплата лікаря складе 24 тис. грн.
Дивися повний текст З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20 тисяч гривень..
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Додано: Чет 02 гру, 2021 08:49
З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20 тисяч гривень..
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:14
Re: З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...
столько уже наобещано, что мне становится страшно
Додано: Чет 02 гру, 2021 11:13
"У 2021 році медики зароблятимуть 22-25 тисяч гривень на місяць – Степанов".
(Пост от 25.11.2020)
Это что, ковид пошел на спад, теперь и з/п можно срезать ? До 20 тыс. ?
Додано: Чет 02 гру, 2021 13:55
напротив, поставят план по проколотым, и будут премиями давать
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:11
А если вакцинироваться не хотят, значит не выполнил план, и шиш тебе, а не премия, не заслужил, работай за минималку, как и раньше.
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:29
А чого так мало? Вчителі вже отримують по $4000. Чому лікарям лише 20К?
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:32
Re: З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...
Та да, в госбольницах уже анонсировали массовые сокращения в связи с такой щедростью. Денег добавят чуть, а ЗП надо поднять вдвое.
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:33
Ну 24 середня і 20 мінімальна - це брєд.
Виходить якась "уравніловка".
Зарплати крутих спеціалістів і умовно "початкових лікарів" не можуть відрізнятись в 1,5 рази.
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