З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...

А откуда странный вывод, что они "в 1,5 рази" отличаются? -- подсказка: 23 "початкових лікарів" -- на минималке, один "крутих спеціалістів" -- получает сотку. Средняя -- сколько будет?
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:47
А откуда странный вывод, что они "в 1,5 рази" отличаются? -- подсказка: 23 "початкових лікарів" -- на минималке, один "крутих спеціалістів" -- получает сотку. Средняя -- сколько будет?
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:18
Хіба це не "уравняловка"?
При такій "схемі" 23 "початкових лікарів" заб'ють болт на роботу і будуть тільки шукати ліваки.
Схема 4 по 30К і 6 по 20К набагато практичніша і реальніша. При цій схемі виходить 1,5 рази.
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:30
Я не знают какие схемы у вас в ходу, но распределение 2:3 "крутих спеціалістів" в команде -- это что-то из ненаучной фантастики
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