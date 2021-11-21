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З 1 січня мінімальна зарплата
лікарів становитиме 20...

З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:47

  andrijk777 написав:Ну 24 середня і 20 мінімальна - це брєд.
Виходить якась "уравніловка".
Зарплати крутих спеціалістів і умовно "початкових лікарів" не можуть відрізнятись в 1,5 рази.

А откуда странный вывод, что они "в 1,5 рази" отличаются? -- подсказка: 23 "початкових лікарів" -- на минималке, один "крутих спеціалістів" -- получает сотку. Средняя -- сколько будет? :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:18

  _hunter написав:подсказка: 23 "початкових лікарів" -- на минималке, один "крутих спеціалістів" -- получает сотку

Хіба це не "уравняловка"?
При такій "схемі" 23 "початкових лікарів" заб'ють болт на роботу і будуть тільки шукати ліваки.
Схема 4 по 30К і 6 по 20К набагато практичніша і реальніша. При цій схемі виходить 1,5 рази.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:30

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:подсказка: 23 "початкових лікарів" -- на минималке, один "крутих спеціалістів" -- получает сотку

Хіба це не "уравняловка"?
При такій "схемі" 23 "початкових лікарів" заб'ють болт на роботу і будуть тільки шукати ліваки.
Схема 4 по 30К і 6 по 20К набагато практичніша і реальніша. При цій схемі виходить 1,5 рази.

Я не знают какие схемы у вас в ходу, но распределение 2:3 "крутих спеціалістів" в команде -- это что-то из ненаучной фантастики :lol:
_hunter
 
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