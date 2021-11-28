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З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:47
andrijk777 написав:
Ну 24 середня і 20 мінімальна - це брєд.
Виходить якась "уравніловка".
Зарплати крутих спеціалістів і умовно "початкових лікарів" не можуть відрізнятись в 1,5 рази.
А откуда странный вывод, что они "в 1,5 рази" отличаются? -- подсказка: 23 "початкових лікарів" -- на минималке, один "крутих спеціалістів" -- получает сотку. Средняя -- сколько будет?
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_hunter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:18
_hunter написав:
подсказка: 23 "початкових лікарів" -- на минималке, один "крутих спеціалістів" -- получает сотку
Хіба це не "уравняловка"?
При такій "схемі" 23 "початкових лікарів" заб'ють болт на роботу і будуть тільки шукати ліваки.
Схема 4 по 30К і 6 по 20К набагато практичніша і реальніша. При цій схемі виходить 1,5 рази.
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andrijk777
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:30
andrijk777 написав: _hunter написав:
подсказка: 23 "початкових лікарів" -- на минималке, один "крутих спеціалістів" -- получает сотку
Хіба це не "уравняловка"?
При такій "схемі" 23 "початкових лікарів" заб'ють болт на роботу і будуть тільки шукати ліваки.
Схема 4 по 30К і 6 по 20К набагато практичніша і реальніша. При цій схемі виходить 1,5 рази.
Я не знают какие схемы у вас в ходу, но распределение 2:3 "крутих спеціалістів" в команде -- это что-то из ненаучной фантастики
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_hunter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:44
_hunter
А те що 23 з 24 отримають "мінімалку" це "научна фантастика"?
Це називається "пособие", а не зарплата.
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andrijk777
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:51
andrijk777 написав:_hunter
А те що 23 з 24 отримають "мінімалку" це "научна фантастика"?
Це називається "пособие", а не зарплата.
Это был всего лиш пример того, что
Виходить якась "уравніловка".
Зарплати крутих спеціалістів і умовно "початкових лікарів" не можуть відрізнятись в 1,5 рази.
- це брєд.
При данных вводных:
24 середня і 20 мінімальна
ЗП крутих спеціалістів і умовно "початкових лікарів" вполне могут и в 8 раз отличаться. Это все, что я хотел сказать.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:26
_hunter написав:
ЗП крутих спеціалістів і умовно "початкових лікарів" вполне могут и в 8 раз отличаться. Это все, что я хотел сказать.
Можуть, але тільки в теорії.
На практиці розподіл зарплат(в такій великій вибірці як лікарі) ЗАВЖДИ є нормальним(тобто розподілом Гауса).
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:31
andrijk777 написав: _hunter написав:
ЗП крутих спеціалістів і умовно "початкових лікарів" вполне могут и в 8 раз отличаться. Это все, что я хотел сказать.
Можуть, але тільки в теорії.
На практиці розподіл зарплат(в такій великій вибірці як лікарі) ЗАВЖДИ є нормальним(тобто розподілом Гауса).
Зовсім не обов'язково. Нормальний розподіл часто не має відношення до реальних явищ реального світу, це самообман для зручності
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:44
Зарплату будут поднимать за счет сокращения.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:56
andrijk777 написав:
На практиці розподіл зарплат(в такій великій вибірці як лікарі) ЗАВЖДИ є нормальним(тобто розподілом Гауса).
С какого перепугу? Зарплаты же не случайно назначаются. Для зарплат более типична пирамида: большинство получает ближе к минимуму, а чем ЗП выше, тем получающих такую меньше. Или даже антигаусс: многие получают минимум, немногие максимум, а между ними почти никого.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:20
nikatrunko573 написав:
Брехун.
Ні, він просто пожартував. Спочатку про 4000 євро вчителям. Потім про мільярд дерев. Потім про сильну армію. Він взагалі багато жартує. Жартун він.
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