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З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 гру, 2021 21:33
Хорошему врачу достойную зарплату это нормально,а что делать с теми кто не может поставить элементарный диагноз?и таких к сожалению пруд пруди,хочешь получать нормальную зарплату пройди переквалификацию...
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livs375
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Додано: Чет 02 гру, 2021 22:36
livs375 написав:
Хорошему врачу достойную зарплату это нормально,а что делать с теми кто не может поставить элементарный диагноз?и таких к сожалению пруд пруди,хочешь получать нормальную зарплату пройди переквалификацию...
Хорошему солдату, полицейскому, учителю, водителю, депутату, дворнику и т. д.... одним словом всем нужно срочно пройти переквалификацию. Чтобы остались только хорошие.
Перекфалификации не подлежат лишь паталогоанатомы - их диагноз безошибочный и окончательный.
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antey1969
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:05
moveton написав: antey1969 написав:
Перекфалификации не подлежат лишь паталогоанатомы - их диагноз безошибочный и окончательный.
Вот прям таки, если тело дать двум разным патологоанатомам, они всегда придут к одному и тому же диагнозу?
Вы меня убедили. Паталогоанатомов тоже на переквалификацию!
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antey1969
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:05
antey1969 написав:
одним словом всем нужно срочно пройти переквалификацию. Чтобы остались только хорошие.
Решту пустити на добрива. Ой яка кукурудза виросте ....
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akido
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