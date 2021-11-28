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З 1 січня мінімальна зарплата
лікарів становитиме 20...

З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:33

Хорошему врачу достойную зарплату это нормально,а что делать с теми кто не может поставить элементарный диагноз?и таких к сожалению пруд пруди,хочешь получать нормальную зарплату пройди переквалификацию...
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:36

  livs375 написав:Хорошему врачу достойную зарплату это нормально,а что делать с теми кто не может поставить элементарный диагноз?и таких к сожалению пруд пруди,хочешь получать нормальную зарплату пройди переквалификацию...

Хорошему солдату, полицейскому, учителю, водителю, депутату, дворнику и т. д.... одним словом всем нужно срочно пройти переквалификацию. Чтобы остались только хорошие.
Перекфалификации не подлежат лишь паталогоанатомы - их диагноз безошибочный и окончательный.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:52

  antey1969 написав:Перекфалификации не подлежат лишь паталогоанатомы - их диагноз безошибочный и окончательный.

Вот прям таки, если тело дать двум разным патологоанатомам, они всегда придут к одному и тому же диагнозу? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:05

  moveton написав:
  antey1969 написав:Перекфалификации не подлежат лишь паталогоанатомы - их диагноз безошибочный и окончательный.

Вот прям таки, если тело дать двум разным патологоанатомам, они всегда придут к одному и тому же диагнозу? :roll:

Вы меня убедили. Паталогоанатомов тоже на переквалификацию!
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:05

  antey1969 написав:одним словом всем нужно срочно пройти переквалификацию. Чтобы остались только хорошие.


Решту пустити на добрива. Ой яка кукурудза виросте ....
akido
 
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