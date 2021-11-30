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Google додає 20% ПДВ до
ціни своїх послуг в Україні

Google додає 20% ПДВ до ціни своїх послуг в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 08:52

Google додає 20% ПДВ до ціни своїх послуг в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google розіслала користувачам своїх платних послуг в Україні лист, де попереджає про подорожчання своїх сервісів.

Дивися повний текст Google додає 20% ПДВ до ціни своїх послуг в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 08:52

Радуйтесь.
Особенно пусть радуются те, кто хочет содрать налогов в три шкуры с ЧПшников и разогнать рынки и киоски.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:51

  p_a_l написав:Радуйтесь.
Особенно пусть радуются те, кто хочет содрать налогов в три шкуры с ЧПшников и разогнать рынки и киоски.

Не улавливаю связи: ЧПшники-серовозы мешками апликухи в Гугл-стор из Польши возят? :shock:
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