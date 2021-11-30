Компанія Google розіслала користувачам своїх платних послуг в Україні лист, де попереджає про подорожчання своїх сервісів.
Дивися повний текст Google додає 20% ПДВ до ціни своїх послуг в Україні.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 08:52
Google додає 20% ПДВ до ціни своїх послуг в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google додає 20% ПДВ до ціни своїх послуг в Україні.
Додано: Чет 02 гру, 2021 08:52
Радуйтесь.
Особенно пусть радуются те, кто хочет содрать налогов в три шкуры с ЧПшников и разогнать рынки и киоски.
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:51
Додано: Чет 02 гру, 2021 18:43
От того, что в казну больше налогов снимут, обычному люду лучше не станет. Больше снимут, больше разворуют. А если уйдет конкуренция в виде малого и среднего бизнеса, крупный бизнес взвинтит цены. И не факт что у этого крупного товар белый.
Гугл как зарабатывал так и остался зарабатывать, ни одного цента меньше. Местных лохов на бабки постригли, вместо гугла налоги оплатит население. Больше денег на рекламу, больше стоимость товара.
... - Папа, ты будешь меньше пить? -
Нет, вы будете меньше есть -
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