НКРЕКП попередньо схвалила нові тарифи на розподіл газу.
Дивися повний текст З 1 січня зміняться тарифи на розподіл газу.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:46
З 1 січня зміняться тарифи на розподіл газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 січня зміняться тарифи на розподіл газу.
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:46
будет бунт в стране, если для населения будет цена на газ в районе 30-40 грн!
доиграетесь....
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:49
Додано: Чет 02 гру, 2021 17:11
Это цена свободы, как поётся
Такая цена неизбежна(30-40 грн), если только президент не захочет вести переговоры с Москвой, а он не захочет, жизнь она одна, не рискнет
Востаннє редагувалось hno3 в Чет 02 гру, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 гру, 2021 17:12
Почему такая большая разница Чернівцігаз 2.14 грн.куб , Черкасигаз 0.57 грн куб?
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