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З 1 січня зміняться
тарифи на розподіл газу

З 1 січня зміняться тарифи на розподіл газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:46

З 1 січня зміняться тарифи на розподіл газу

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП попередньо схвалила нові тарифи на розподіл газу.

Дивися повний текст З 1 січня зміняться тарифи на розподіл газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:46

будет бунт в стране, если для населения будет цена на газ в районе 30-40 грн!
доиграетесь....
kostyanych1984
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:49

  kostyanych1984 написав: если для населения будет цена на газ в районе 30-40 грн!

Внимательнее новость читаем: эта -- про "доставку". И там максимум -- 2 гривны за куб :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:11

  kostyanych1984 написав:будет бунт в стране, если для населения будет цена на газ в районе 30-40 грн!
доиграетесь....


Это цена свободы, как поётся
никому просто так не дается свобода, Из неё нет выхода ...


Такая цена неизбежна(30-40 грн), если только президент не захочет вести переговоры с Москвой, а он не захочет, жизнь она одна, не рискнет
Востаннє редагувалось hno3 в Чет 02 гру, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:12

Почему такая большая разница Чернівцігаз 2.14 грн.куб , Черкасигаз 0.57 грн куб?
tvd4
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 18:52

  hno3 написав:
  kostyanych1984 написав:будет бунт в стране, если для населения будет цена на газ в районе 30-40 грн!
доиграетесь....


Это цена свободы, как поётся
никому просто так не дается свобода, Из неё нет выхода ...


Такая цена неизбежна(30-40 грн), если только президент не захочет вести переговоры с Москвой, а он не захочет, жизнь она одна, не рискнет


Песня это хорошо, только в жизни холодильник всегда побеждпет телевизор - самый яркий пример это развалившийся совок.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:15

  antikkristall написав:Песня это хорошо, только в жизни холодильник всегда побеждпет телевизор - самый яркий пример это развалившийся совок.


Ситуация похожа на цугцванг, любой выбор ухудшает ситуацию.
Нужно ехать договариваться, но США и население против
А если не договорится, то холодильник больно ударит по рейтингу + бизнес загнется + рабочие места отвалятся = опасность для существования государства станет реальностью.

Как по мне лучше договорится, Зеленский пожертвует собой, но сохранит страну!
hno3
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:19

Конгресс, немцы какие то. Голова пухнет. Взять весь газ, да и поделить!
igor_projectmanager
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:06

  hno3 написав:если только президент не захочет вести переговоры с Москвой

Да лучше с чертом догововариваться чем с пуйлом/масквой/кремлем.
Цена договоренностей с московией нихера не стоит.
Мда
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:18

  Мда написав:
  hno3 написав:если только президент не захочет вести переговоры с Москвой

Да лучше с чертом догововариваться чем с пуйлом/масквой/кремлем.
Цена договоренностей с московией нихера не стоит.

«Ребята, уж если мы по горло в дерьме, возьмемся за руки!» - Жванецкий
ruvex
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