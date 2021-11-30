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З 1 січня зміняться тарифи на розподіл газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:46
Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП попередньо схвалила нові тарифи на розподіл газу.
Дивися повний текст З 1 січня зміняться тарифи на розподіл газу
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R2
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:46
будет бунт в стране, если для населения будет цена на газ в районе 30-40 грн!
доиграетесь....
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kostyanych1984
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:49
kostyanych1984 написав:
если для населения будет цена на газ в районе 30-40 грн!
Внимательнее новость читаем: эта -- про "доставку". И там максимум -- 2 гривны за куб
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_hunter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:11
kostyanych1984 написав:
будет бунт в стране, если для населения будет цена на газ в районе 30-40 грн!
доиграетесь....
Это цена свободы, как поётся
никому просто так не дается свобода, Из неё нет выхода ...
Такая цена неизбежна(30-40 грн), если только президент не захочет вести переговоры с Москвой, а он не захочет, жизнь она одна, не рискнет
Востаннє редагувалось hno3
в Чет 02 гру, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:12
Почему такая большая разница Чернівцігаз 2.14 грн.куб , Черкасигаз 0.57 грн куб?
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tvd4
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:52
hno3 написав: kostyanych1984 написав:
будет бунт в стране, если для населения будет цена на газ в районе 30-40 грн!
доиграетесь....
Это цена свободы, как поётся
никому просто так не дается свобода, Из неё нет выхода ...
Такая цена неизбежна(30-40 грн), если только президент не захочет вести переговоры с Москвой, а он не захочет, жизнь она одна, не рискнет
Песня это хорошо, только в жизни холодильник всегда побеждпет телевизор - самый яркий пример это развалившийся совок.
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antikkristall
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:15
antikkristall написав:
Песня это хорошо, только в жизни холодильник всегда побеждпет телевизор - самый яркий пример это развалившийся совок.
Ситуация похожа на цугцванг, любой выбор ухудшает ситуацию.
Нужно ехать договариваться, но США и население против
А если не договорится, то холодильник больно ударит по рейтингу + бизнес загнется + рабочие места отвалятся = опасность для существования государства станет реальностью.
Как по мне лучше договорится, Зеленский пожертвует собой, но сохранит страну!
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hno3
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:19
Конгресс, немцы какие то. Голова пухнет. Взять весь газ, да и поделить!
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igor_projectmanager
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Додано: Чет 02 гру, 2021 22:06
hno3 написав:
если только президент не захочет вести переговоры с Москвой
Да лучше с чертом догововариваться чем с пуйлом/масквой/кремлем.
Цена договоренностей с московией нихера не стоит.
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Мда
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Додано: Чет 02 гру, 2021 22:18
Мда написав: hno3 написав:
если только президент не захочет вести переговоры с Москвой
Да лучше с чертом догововариваться чем с пуйлом/масквой/кремлем.
Цена договоренностей с московией нихера не стоит.
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ruvex
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