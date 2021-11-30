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З 1 січня зміняться тарифи на розподіл газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 гру, 2021 22:28
tvd4 написав:
Почему такая большая разница Чернівцігаз 2.14 грн.куб , Черкасигаз 0.57 грн куб?
Собственники разные. Черновцы Фирташ.
Та же история Киевгаз-Киевоблгаз ...
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