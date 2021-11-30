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1 тис. грн за вакцинацію:
Рада схвалила в цілому...

1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:41

1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...

Пропонуємо до обговорення:
Загалом держава виділить 8 млрд грн на надання допомоги населенню.

Дивися повний текст 1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:41

Билет на 95 квартал стоит 2000 грн, а дают только 1000 - не справедливо
spread
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:50

  spread написав:Билет на 95 квартал стоит 2000 грн, а дают только 1000 - не справедливо

Чому в бордель не можна з ними піти ? На 95 квартал можна, а в бордель - ні. В чому різниця ?
akido
 
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У меня у одного в приложении Дія в списке услуг нет пункта єПідтримка ?
flypgsob
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