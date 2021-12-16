Загалом держава виділить 8 млрд грн на надання допомоги населенню.
Дивися повний текст 1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому законопроєкт.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:41
1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому законопроєкт.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:41
Билет на 95 квартал стоит 2000 грн, а дают только 1000 - не справедливо
Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:50
Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:18
У меня у одного в приложении Дія в списке услуг нет пункта єПідтримка ?
Додано: Нед 26 гру, 2021 23:17
Re: 1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...
Внимане вопрос !
допустим билет на самолет стоит 1200 грн , как использвать эту 1000 грн ?
Додано: Пон 27 гру, 2021 06:01
yama , выйти на промежуточной.
У тебя все равно нет ковид-скртификата.
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