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1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:41
Пропонуємо до обговорення:
Загалом держава виділить 8 млрд грн на надання допомоги населенню.
Дивися повний текст 1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому законопроєкт
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R2
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:41
Билет на 95 квартал стоит 2000 грн, а дают только 1000 - не справедливо
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spread
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:50
spread написав:
Билет на 95 квартал стоит 2000 грн, а дают только 1000 - не справедливо
Чому в бордель не можна з ними піти ? На 95 квартал можна, а в бордель - ні. В чому різниця ?
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akido
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:18
У меня у одного в приложении Дія в списке услуг нет пункта єПідтримка ?
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flypgsob
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Додано: Нед 26 гру, 2021 23:17
Внимане вопрос !
допустим билет на самолет стоит 1200 грн , как использвать эту 1000 грн ?
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yama
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Додано: Пон 27 гру, 2021 06:01
yama
, выйти на промежуточной.
У тебя все равно нет ковид-скртификата.
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Hotab
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Додано: Пон 27 гру, 2021 09:06
yama написав:
Внимане вопрос !
допустим билет на самолет стоит 1200 грн , как использвать эту 1000 грн ?
Пришел ответ из поддержки - летите с пересадками.
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Goodman
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Додано: Пон 27 гру, 2021 10:04
Goodman написав: yama написав:
Внимане вопрос !
допустим билет на самолет стоит 1200 грн , как использвать эту 1000 грн ?
Пришел ответ из поддержки - летите с пересадками.
Вже придумали, куди можна полетіти, щоб квиток коштував до 1К?
В Жмеринку, чи Козятин, наче, літаки не літають?
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:09
Goodman написав: yama написав:
Внимане вопрос !
допустим билет на самолет стоит 1200 грн , как использвать эту 1000 грн ?
Пришел ответ из поддержки - летите с пересадками.
то есть никак ???
тогда в ... Зеленскому его тисячу
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yama
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