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1 тис. грн за вакцинацію:
Рада схвалила в цілому...

1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:41

1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...

Пропонуємо до обговорення:
Загалом держава виділить 8 млрд грн на надання допомоги населенню.

Дивися повний текст 1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:41

Билет на 95 квартал стоит 2000 грн, а дают только 1000 - не справедливо
spread
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:50

  spread написав:Билет на 95 квартал стоит 2000 грн, а дают только 1000 - не справедливо

Чому в бордель не можна з ними піти ? На 95 квартал можна, а в бордель - ні. В чому різниця ?
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:18

У меня у одного в приложении Дія в списке услуг нет пункта єПідтримка ?
flypgsob
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:17

Re: 1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...

Внимане вопрос !
допустим билет на самолет стоит 1200 грн , как использвать эту 1000 грн ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 06:01

yama , выйти на промежуточной.

У тебя все равно нет ковид-скртификата. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 08:01

  flypgsob написав:У меня у одного в приложении Дія в списке услуг нет пункта єПідтримка ?

Оновіть Дію ;)
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 09:06

Re: 1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...

  yama написав:Внимане вопрос !
допустим билет на самолет стоит 1200 грн , как использвать эту 1000 грн ?

Пришел ответ из поддержки - летите с пересадками.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 10:04

  Goodman написав:
  yama написав:Внимане вопрос !
допустим билет на самолет стоит 1200 грн , как использвать эту 1000 грн ?

Пришел ответ из поддержки - летите с пересадками.

Вже придумали, куди можна полетіти, щоб квиток коштував до 1К?
В Жмеринку, чи Козятин, наче, літаки не літають? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:09

  Goodman написав:
  yama написав:Внимане вопрос !
допустим билет на самолет стоит 1200 грн , как использвать эту 1000 грн ?

Пришел ответ из поддержки - летите с пересадками.

то есть никак ??? :evil: тогда в ... Зеленскому его тисячу
yama
 
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