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1 тис. грн за вакцинацію:
Рада схвалила в цілому...

1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:09

  Hotab написав:yama , выйти на промежуточной.

У тебя все равно нет ковид-скртификата. :lol:

на что поспорим ? :twisted:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:21

  yama написав:
  Hotab написав:yama , выйти на промежуточной.

У тебя все равно нет ковид-скртификата. :lol:

на что поспорим ? :twisted:


Это какое-то предательство рядов антиваксов. :shock:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:06

Re: 1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...

Hotab написав:
  yama написав:
  Hotab написав:yama , выйти на промежуточной.

У тебя все равно нет ковид-скртификата.

на что поспорим ? :twisted:


Это какое-то предательство рядов антиваксов. :shock:
Ну он же все время интересовался поддельными, видимо, нашёл :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:17

  Faceless написав:Ну он же все время интересовался поддельными, видимо, нашёл :mrgreen:

Юрыст мае повидомиты про злочын. Где наш Игнеус?
Hotab
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  #<12
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