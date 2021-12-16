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1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 гру, 2021 17:09
Hotab написав:yama
, выйти на промежуточной.
У тебя все равно нет ковид-скртификата.
на что поспорим ?
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yama
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:21
yama написав: Hotab написав:yama
, выйти на промежуточной.
У тебя все равно нет ковид-скртификата.
на что поспорим ?
Это какое-то предательство рядов антиваксов.
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Hotab
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Додано: Пон 27 гру, 2021 18:06
Hotab написав: yama написав: Hotab написав:yama
, выйти на промежуточной.
У тебя все равно нет ковид-скртификата.
на что поспорим ?
Это какое-то предательство рядов антиваксов.
Ну он же все время интересовался поддельными, видимо, нашёл
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Faceless
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Додано: Пон 27 гру, 2021 18:17
Faceless написав:
Ну он же все время интересовался поддельными, видимо, нашёл
Юрыст мае повидомиты про злочын. Где наш Игнеус?
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Додано: Чет 30 гру, 2021 15:10
Hotab написав: yama написав: Hotab написав:yama
, выйти на промежуточной.
У тебя все равно нет ковид-скртификата.
на что поспорим ?
Это какое-то предательство рядов антиваксов.
Никакого предательства. Регулярно даю донат идеологически близким, хожу на митинги. Подписываю и распространяю все обращения и петиции как бумажные так и электронные.
Украина страна безграничных возможностей для того у кого есть друзья родственники знакомые и хоть немножко денег .
Востаннє редагувалось yama
в Чет 30 гру, 2021 15:16, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 15:12
Faceless написав:
интересовался поддельными, видимо, нашёл
Абижаешь ... самый что ни на есть настоящий
за не настоящий 1000 не дают
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