Новий Toyota Land Cruiser 2022 отримав спеціальну версію для важкого бездоріжжя. Позашляховики доопрацьовуватимуть на замовлення і випускатимуть дрібними партіями.
Дивися повний текст Представлено найекстремальніший Toyota Land Cruiser 300.
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Додано: Суб 04 гру, 2021 10:39
Представлено найекстремальніший Toyota Land Cruiser 300
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Представлено найекстремальніший Toyota Land Cruiser 300.
Додано: Суб 04 гру, 2021 10:39
таке полюбому має закупити КМДА за рахунок зекономлених на снігоочисній техніці грошей ))
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