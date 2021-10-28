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Представлено найекстремальніший
Toyota Land Cruiser 300

Представлено найекстремальніший Toyota Land Cruiser 300
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 10:39

Представлено найекстремальніший Toyota Land Cruiser 300

Пропонуємо до обговорення:
Новий Toyota Land Cruiser 2022 отримав спеціальну версію для важкого бездоріжжя. Позашляховики доопрацьовуватимуть на замовлення і випускатимуть дрібними партіями.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 10:39

таке полюбому має закупити КМДА за рахунок зекономлених на снігоочисній техніці грошей ))
Tamagoch
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Модератори: Ірина_, Модератор

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