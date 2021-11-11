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SpaceX почала тестування
супутникового інтернету...

SpaceX почала тестування супутникового інтернету...
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 10:42

SpaceX почала тестування супутникового інтернету...

Пропонуємо до обговорення:
Підрозділ Starlink, що займається в компанії SpaceX побудовою супутникової мережі для забезпечення глобального супутникового доступу в інтернет, почав тестувати свої термінали на кількох літаках авіакомпаній-партнерів. Оператор має намір забезпечити авіалайнери Інтернетом «настільки скоро, наскільки це можливо».

Дивися повний текст SpaceX почала тестування супутникового інтернету Starlink у літаках.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 10:42

Странно как то. Сам не летаю, но разве не просят в самолетах отключать мобилки и не создавать возможные помехи бортовой электронике? Или уже все надежно до предела?
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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