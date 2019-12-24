Впевнений, що можна, але перепитаю.
РД 28 число(в цьому місяці неділя) транш по розтрочці СЕПом зарахують, чи краще закинути завтра?
Додано: Чет 25 вер, 2025 23:12
Додано: Чет 25 вер, 2025 23:30
Re: Sense Bank
Додано: Чет 25 вер, 2025 23:39
От наступна дата однієї з карт і є 28 вересня.
Маю три карти з різною РД
Дві з них з мізерним лімітом пустив під розстрочки.
Непоганий ліміт Хамона пішов для інших цілей
Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:01
Ну і чудово. Спеціально для розстрочок нічого робити не треба.
Просто контролюйте заборгованість і гасить її після нарахування за +30 дн
Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:02
