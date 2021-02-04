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Топ-5 автомобільних
прем'єр зими

Топ-5 автомобільних прем'єр зими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 11:23

Топ-5 автомобільних прем'єр зими

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як дізнався від "Укравтопрому": топ-5 автомобільних прем'єр узимку.

Дивися повний текст Топ-5 автомобільних прем'єр зими.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 11:27

Шедевр копипаста: в топ-5 попало всего 4 авто!!!
Пятый где потеряли?
А то по ссылке на источник сходил, но новости этой уже не нашел, сильно бородатая наверно...
Radon
 
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