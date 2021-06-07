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Знайдено унікальне «сховище»
рекордних запасів літію для...

Знайдено унікальне «сховище» рекордних запасів літію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 17:18

Знайдено унікальне «сховище» рекордних запасів літію для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Auto News.

Дивися повний текст Знайдено унікальне «сховище» рекордних запасів літію для акумуляторних батарей.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 17:18

Вот теперь все складывается. И с байдененком тоже все срослось.
Сплошное лицемерство. Экоэнергетика. Тьфу.
Кто то бабла отгребет а весь мир должен прогинаться.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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