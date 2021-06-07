Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Auto News.
Дивися повний текст Знайдено унікальне «сховище» рекордних запасів літію для акумуляторних батарей.
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Додано: Нед 05 гру, 2021 17:18
Знайдено унікальне «сховище» рекордних запасів літію для...
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Дивися повний текст Знайдено унікальне «сховище» рекордних запасів літію для акумуляторних батарей.
Додано: Нед 05 гру, 2021 17:18
Вот теперь все складывается. И с байдененком тоже все срослось.
Сплошное лицемерство. Экоэнергетика. Тьфу.
Кто то бабла отгребет а весь мир должен прогинаться.
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