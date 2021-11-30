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Горіхи стали головною позицією плодового експорту з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 гру, 2021 10:40
Пропонуємо до обговорення:
Впродовж січня-серпня 2021 року в зовнішніх постачаннях свіжих плодів та ягід з України частка горіхів становить 64,3 %, або 19,8 тис. тонн, плоди зерняткових культур – 25,5 %, або 7,9 тис. тонн, повідомляє журнал «Садівництво по-українськи» з посиланням на експерта Інституту аграрної економіки Інни Сало.
Дивися повний текст Горіхи стали головною позицією плодового експорту з України
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Додано: Пон 06 гру, 2021 10:40
круто у селян по 30 грн забирают а продаю в 10 раз дороже.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 13:14
Кругляк далеко не в 10 раз дороже. А если вы о чищенной бабочке, то да, раз в 10 Селяне, кто не ленивый, сами чистят и сдают не по 30, а заметно дороже.
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alex_dvornichenko
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