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Нові квартири у грудні помітно
подорожчають — думка експерта

Нові квартири у грудні помітно подорожчають — думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:55

Нові квартири у грудні помітно подорожчають — думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Прогноз експерта ринку нерухомості Вікторії Берещак.

Дивися повний текст Нові квартири у грудні помітно подорожчають — думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:56

Добрый вечер таким специалистам!
Движению вниз нет альтернативы; рынок сильно перегрет.
ukr2011
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 01:11

Возможно в период перманентных локдаунов появятся покупатели, желающие доплатить лишних 20% налогов за покупку скворечника, пока скворцы разлетаются из скворечников за город на фоне новостей.
Цитрин
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