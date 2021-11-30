Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Дивися повний текст В Італії почали діяти нові карантинні обмеження для невакцинованих від COVID-19.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 гру, 2021 22:12
В Італії почали діяти нові карантинні обмеження для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Італії почали діяти нові карантинні обмеження для невакцинованих від COVID-19.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|