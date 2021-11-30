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В Італії почали діяти нові
карантинні обмеження для...

В Італії почали діяти нові карантинні обмеження для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:12

В Італії почали діяти нові карантинні обмеження для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Дивися повний текст В Італії почали діяти нові карантинні обмеження для невакцинованих від COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:12

Ограничения будут действовать до 15 января.

а потом с 16 января
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:41

  cohan написав:Ограничения будут действовать до 15 января.

а потом с 16 января

Спасибо, Кэп! :lol:
_hunter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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