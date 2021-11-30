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В Італії почали діяти нові карантинні обмеження для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 гру, 2021 22:12
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Дивися повний текст В Італії почали діяти нові карантинні обмеження для невакцинованих від COVID-19
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R2
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Додано: Пон 06 гру, 2021 22:12
Ограничения будут действовать до 15 января.
а потом с 16 января
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cohan
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Додано: Вів 07 гру, 2021 09:41
cohan написав:
Ограничения будут действовать до 15 января.
а потом с 16 января
Спасибо, Кэп!
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_hunter
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