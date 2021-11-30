Депутати ВР пропонують запровадити низку податкових змін для підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування.
Дивися повний текст Правила для ФОП хочуть змінити — законопроєкт.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 14:05
Правила для ФОП хочуть змінити — законопроєкт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Правила для ФОП хочуть змінити — законопроєкт.
Додано: Вів 07 гру, 2021 16:52
согласен, все настолько сложно, что работать "в тени" не то, чтобы выгоднее, а элементарно проще... микропредприниматель не должен вообще вести никакой учет - все должно как-то само разруливаться, но видимо 21-й век еще слишком древняя эпоха для таких сверхсложных технологий
Додано: Вів 07 гру, 2021 16:55
Гетманцев, продолжает саботировать малый и средний бизнес. Поэтому часть людей и уезжает. Вне закона не всем хочется работать.
Додано: Вів 07 гру, 2021 18:19
Отдельно мышка и клавиатура в 3000 грн еще укладываются, а вот комплектом - это сложный бытовой товар))
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