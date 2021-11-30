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Правила для ФОП хочуть
змінити — законопроєкт

Правила для ФОП хочуть змінити — законопроєкт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:05

Правила для ФОП хочуть змінити — законопроєкт

Пропонуємо до обговорення:
Депутати ВР пропонують запровадити низку податкових змін для підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

Дивися повний текст Правила для ФОП хочуть змінити — законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:05

Уже не стоит ее называть упрощенной
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:52

  p_a_l написав:Уже не стоит ее называть упрощенной

согласен, все настолько сложно, что работать "в тени" не то, чтобы выгоднее, а элементарно проще... микропредприниматель не должен вообще вести никакой учет - все должно как-то само разруливаться, но видимо 21-й век еще слишком древняя эпоха для таких сверхсложных технологий
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:55

Гетманцев, продолжает саботировать малый и средний бизнес. Поэтому часть людей и уезжает. Вне закона не всем хочется работать.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 18:19

Отдельно мышка и клавиатура в 3000 грн еще укладываются, а вот комплектом - это сложный бытовой товар))
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:15

Re: Правила для ФОП хочуть змінити — законопроєкт

кто отправит на ДОУ для замера?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:00

Мда, продаёте вы по несколько единиц товара одному покупателю и это уже можно посчитать оптом(налоговая к примеру так считает) и прощай вторая группа. Решили задавить малый бизнес клоуны.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:52

  rapyd777 написав:Мда, продаёте вы по несколько единиц товара одному покупателю и это уже можно посчитать оптом(налоговая к примеру так считает) и прощай вторая группа. Решили задавить малый бизнес клоуны.


rapyd777, оптовая торговля -- это не несколько предметов. Оптовая торговля -- это когда покупатель юр.лицо для дальнейшей реализации.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:28

Пора на вила брати цих ініціаторів...
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:45

  alter написав:rapyd777, оптовая торговля -- это не несколько предметов. Оптовая торговля -- это когда покупатель юр.лицо для дальнейшей реализации.

Откуда продавцу знать, что перед ним не просто покупатель, а ФОП который потом перепродаст?
Joоke
 
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