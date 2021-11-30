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Правила для ФОП хочуть
змінити — законопроєкт

Правила для ФОП хочуть змінити — законопроєкт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:49

Re: Правила для ФОП хочуть змінити — законопроєкт

восстановить систему учета доходов и расходов ФЛП — плательщиков ЕН — как в бумажном, так и в электронном виде;


ну а это нахиба делать? "нам все равно, главное чтобы вы задолбались"?
galex
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:14

  Joоke написав:
  alter написав:rapyd777, оптовая торговля -- это не несколько предметов. Оптовая торговля -- это когда покупатель юр.лицо для дальнейшей реализации.

Откуда продавцу знать, что перед ним не просто покупатель, а ФОП который потом перепродаст?

Например, по оформлению сделки.
alter
 
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