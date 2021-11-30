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Правила для ФОП хочуть змінити — законопроєкт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:49
восстановить систему учета доходов и расходов ФЛП — плательщиков ЕН — как в бумажном, так и в электронном виде;
ну а это нахиба делать? "нам все равно, главное чтобы вы задолбались"?
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Додано: Сер 08 гру, 2021 11:14
Joоke написав: alter написав:rapyd777
, оптовая торговля -- это не несколько предметов. Оптовая торговля -- это когда покупатель юр.лицо для дальнейшей реализации.
Откуда продавцу знать, что перед ним не просто покупатель, а ФОП который потом перепродаст?
Например, по оформлению сделки.
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alter
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