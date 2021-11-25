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Нерухомість у столиці: що
відбувається з цінами на житло

Нерухомість у столиці: що відбувається з цінами на житло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:15

Нерухомість у столиці: що відбувається з цінами на житло

Пропонуємо до обговорення:
Після надто високих темпів цінового зростання ціни на ринку житла в Києві стабілізувалися.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:15

Коротко - замерло всё до весны.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:52

Учитывая, что доходы украинцев в 2021 упали до уровня 2016, а те кто хотел купить себе жилье уже купил, то спрос на метры будет минимальный. а если не дай бог уйло попрет , то все вообще рухнет...
gento44
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:19

Готуйтесь до новорічного розпродажу -20% 30%
Rainbow
 
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