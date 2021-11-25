Після надто високих темпів цінового зростання ціни на ринку житла в Києві стабілізувалися.
Дивися повний текст Нерухомість у столиці: що відбувається з цінами на житло.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 14:15
Нерухомість у столиці: що відбувається з цінами на житло
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Дивися повний текст Нерухомість у столиці: що відбувається з цінами на житло.
Додано: Вів 07 гру, 2021 16:52
Учитывая, что доходы украинцев в 2021 упали до уровня 2016, а те кто хотел купить себе жилье уже купил, то спрос на метры будет минимальный. а если не дай бог уйло попрет , то все вообще рухнет...
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