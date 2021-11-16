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Один із головних банків ЄС
відключив Білорусь від валюти

Один із головних банків ЄС відключив Білорусь від валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:48

Один із головних банків ЄС відключив Білорусь від валюти

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша фінустанова Європи Deutsche Bank з активами на 1,3 трильйона доларів відмовляється обслуговувати платежі на адресу держкомпаній, банків і чиновників Білорусі. Це одна із санкцій, яку ввела Європа проти режиму Лукашенка.

Дивися повний текст Один із головних банків ЄС відключив Білорусь від валюти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:48

не уйдет
cohan
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